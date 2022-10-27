Gökalp’tan acı haber

Kısa süre önce 12 yaşındaki Arda Okur’un kalbinin nakledilmesi ile yeniden hayata tutunan 56 yaşındaki Adem Gökalp dün sabaha karşı hayatını kaybetti

Trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Arda Okur'un kalbinin nakledildiği 57 yaşındaki Adem Gökalp, dün sabaha yakın hayatını kaybetti.İki hafta önce kalp nakli yapılan Gökalp’in ani solunum durması ve aniden çeşitli komplikasyonların gelişmesi sonucu beklenmedik şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde başarılı bir operasyon sonucu hayata yeniden gülümseyen Gökalp, yoğun bakım servisinde müşahede altında tutuluyordu.Gökalp, 7 yıldır ileri derecede kalp yetmezliğine bağlı olarak yapay kalp ile yaşamını sürdürüyordu. Söz konusu nakil, ülkede yapılan 4. kalp nakliydi.Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yıllardır ‘yapay’ kalple yaşayan, uyurken bile çantasını yanından ayırmayan 56 yaşındaki Adem Gökalp’in kalbi, Arda Okur'un kalbinin nakledilmesiyle yeniden bedeninde atmaya başlamıştı.Kalbini yıllarca 3 kiloluk bir çanta içinde taşıyan Gökalp, zamansız ölümü ile ülkeyi yasa boğan 12 yaşındaki Arda Okur’un bağışlanan kalbi ile yeniden hayata gülümsemişti.Bir hafta önce gerçekleşen kalp nakli sonrası tedavisi yoğun bakımda süren Gökalp, duygularını ve yaşadıklarını kendisini yoğun bakımda ziyaret eden HALKIN SESİ Gazetesi’ne anlatmıştı.Yaşanan feci kazada hayatını kaybeden Arda Okur için çok üzgün olduğunu ifade eden Gökalp, ailesinin ise çok zor bir karar verdiğini ve bu büyük fedakârca kararlarından dolayı onlara minnet borçlu olduğunu söylemişti.Okur ailesine karşı duygularını anlatamayacak kadar üzgün olduğunu da dile getiren Gökalp, “Yıllardır nakil bekliyordum. Elbette buna karar veren ailenin de ne hissettiği benim için çok önemli, kendi sağlığım için mutluyum ama bir o kadar da hüzünlüyüm. Gencecik bir evladı zamansız şekilde kaybeden ailesine sabır dilerim, çok duygusalım” demişti.Gökalp, ‘Organ bağışının’ önemine dikkati çekmiş. “Nakil çıkınca ne sevinebiliyorsun ne de üzülebiliyorsun. Bağışlanan her organ bir kişinin hayatının son bulması sonucu size geliyor” demişti.