İç çamaşırında uyuşturucu ile geldi

Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan 42 yaşındaki Zeynep Altıntaş’ın üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırında 50 gram methamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildi. Altıntaş’ın uyuşturucuyu Fırat Deniz’in yönlendirmesiyle aldığını söylemesiyle iki zanlı tutuklandı





Havalimanı’nda, KKTC’ye giriş yapan 42 yaşındaki Zeynep Altıntaş’ın üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 50 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 50 yaşındaki

Fırat Deniz de tutuklandı.

Zanlılar Zeynep Altıntaş ve Fırat Deniz dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, 25 Ekim’de 15.00 raddelerinde Havalimanı’ndan giriş yapan zanlı Zeynep Altıntaş’ın eşyaları ve üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında 50 gram ağırlığında methamfetamin olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı Zeynep Altıntaş’ın gönüllü ifade verip, konu maddeyi zanlı Fırat Deniz’in yönlendirmesiyle Gaziantep’te bir kişiden alıp, ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı Fırat Deniz’in ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, aranan bir kişi olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

