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Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

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Ülkede öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak ve yağış anında kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

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Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
 Meteoroloji Dairesi, öğle saatlerinden itibaren ülkede gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Sarı alarm veren Güney Kıbrıs Meteoroloji Birimi ise şiddetli yağmurla birlikte dolu yağışı öngörüyor.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK

Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) açıklamalarda bulunan Meteoroloji Dairesi Hava Tahminleri Ekip Şefi Rüstem Aygünlü, öğle saatlerinden itibaren ülkede gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi. Gök gürültülü sağanağın ağırlıklı olarak iç kesimlerde etkili olacağı ve yağış esnasında kuvvetli rüzgarın da beklendiği belirtildi. Yağışların saat 17.00’a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı son hava raporuna göre, bölgede beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanakla yer yer, özellikle batı kesimlerde, metrekareye 21-50 kg yağmurun düşmesi öngörülüyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara yağış anında tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

RUM METEOROLOJİ DAİRESİ SARI ALARM VERDİ

Öte yandan, Güney Kıbrıs Meteoroloji Birimi bugün öğlen 12.00’den akşam 18.00’e kadar sarı alarm uyarısı verdi.

Rum haber kaynaklarına göre, önümüzdeki saatlerde adada gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor. Bu havanın özellikle iç kesimlerde etkili olması öngörülüyor.

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