"Hedefimiz ligde kalıcı olmak"

Yonpaş Dumlupınar A takım antrenörlerinden Erdoğan Emiroğulları, Yonpaş Dumlupınar TV'nin canlı yayın konuğu oldu. Akademi meyvelerini toplamaya başlayan kulüplerin her zaman bir adım önde olduğunu söyleyen genç antrenör, A takım olarak hak ettikleri yer olan Süper Lig’de olduklarını dile getirdi.

Futbola 16 yaşında Değirmenlik’te başladığını, Tatlısu, Türkmenköy ve Gençlik Gücü’nde forma giydikten sonra ilk olarak Değirmenlik’te tanıştıkları, şu anki A takım teknik direktörü Sedat Devecioğlu ile Serdarlı’da yeniden buluştuklarını aktaran Emiroğulları, yaşadığı sakatlık sonrası Devecioğlu ve Osman Emiroğlu’nun talebi doğrultusunda, her ne kadar da futbol oynamaya devam etmek istese de 2016 yılında Yenicami U15 takımı sorumluluğu ile teknik adamlığa ilk adımı attığını söyledi. Yenicami’de ayrıca A takımda antrenörlük de yaptığını aktaran Emiroğulları, zaman içerisinde 2019 yılında Yonpaş Dumlupınar bünyesine dahil olduğunu söyleyerek “Hem Yenicami’ye hem Yonpaş Dumlupınar’a bugüne kadar bana kattıkları için teşekkür ederim. Beni bu kulübe yakışır bir teknik adam yapan Yenicami kulübüdür” ifadelerini kullandı.

Birinci Lig’den Süper Lig’e yükselirken yaşanan sezonu “Çok zor bir yıl” olarak nitelendiren genç teknik adam, “Ülkemizdeki Birinci Lig, oraya girince anlayabileceğiniz bir zorlukta. Önemli olan bu güzide kulübü, önemli yapıyı, büyük beklentiler olan Yonpaş Dumlupınar kadrosunu Süper Lig’de kalıcı yapmak. Yapacağımız şeyler daha yeni başladı. Sonunda istediğimiz noktada bitirmek çok sevindirici oldu” dedi. Akademi meyvelerini toplayan kulüplerin her zaman bir adım önde olduğu görüşünü savunan Emiroğulları, “Yonpaş Dumlupınar yönetim kurulunun bize sunduğu ortam ve imkanlar ve akademinin barındırdığı genç yetenekler bu kulüp için artıdır. Beni sevindiren tarafı budur” açıklamasını yaptı. Camia, yönetim, sporcular ve teknik heyet olarak hak ettikleri yer olan Süper Lig’de olduklarının altını çizen Erdoğan Emiroğulları, gözle görülen bir çaba ve Yonpaş gibi güçlü bir sponsorlarının olduğunu vurguladı. Emiroğulları kısa vadeli hedefte Süper Lig’e yükselmek olduğunu, bunu başarırken akademideki çocukları A takıma kazandırmak ve ilerleyen yıllarda takımın iskeletini bu çocuklardan oluşturma hedefinde olduklarını söyledi. Takımın yaş ortalamasının düşük olduğunu, Süper Lig’de görev almış oyuncu sayısının az olduğunu belirten Emiroğulları, buna rağmen genç oyunculara güvendiklerini ve ligde kalıcı bir pozisyon yakalayarak bitirebilecekleri en üst noktada ligi tamamlamak istediklerini dile getirdi. Emiroğulları sözlerinin sonunda “Uzun vadede bünyemizden yetiştirdiğimiz çocuklarla kalıcı bir Yonpaş Dumlupınar ve lige ambargo koyan bir Yonpaş Dumlupınar izletmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.