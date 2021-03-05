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Geçitkale çöplüğü yine kundaklandı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, kuzey Mesarya bölgesi köylerinden olan Geçitkale’nin dışarısında yıllar önce oluşturulan ve halen daha kullanılmaya devam edilen çöplüğün geçtiğimiz akşam geç saatlerde kundaklandığını belirtiler.

Geçitkale çöplüğü yine kundaklandı

Kundaklanan çöplüğün gece boyunca yandığını ve sabah saatlerinden itibaren ise
Geçitkale Belediyesi ekipleri tarafından söndürülüp soğutulduğunu gördüklerini ifade eden çevre dostu vatandaşlarımız bunu yapanların tespit edilmesi gerektiğini söylediler.
Yakılan bu çöplükten yayılan zehirli gazların bölge sakinleri tarafından solunduğunu ayrıca bölgedeki bitki örtüsünün de bu zehri içine çektiğini söyleyen çevre dostu vatandaşlarımız “Birileri kendisine ekmek parası çıkaracak diye başkalarını zehirlemeye hakları yoktur” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
Yıllardır bu çöplüğü ıslah etmeye çalışan Geçitkale Belediyesi’nin çabalarının yetersiz olduğunu bu bölge için Çeve Dairesi’nin de devreye girmesi gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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