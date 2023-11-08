“Dünya yapay zekayı konuşurken biz, tuvalet kağıdını konuşuyoruz”

CTP lideri Erhürman: “2023’te okullarımızın fiziksel koşullarını, konteyner eğitimi, tuvalet kağıdının, temizlik malzemesinin okul aile birliği, idare mi yoksa bakanlık tarafından sağlanacağını tartışmak zorunda kalıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eğitim Komitesi, 3-4 Kasım tarihlerinde Girne’de “Birlikte Yöneteceğiz Eğitim Çalıştayı” düzenledi.

Eğitim Çalıştayının başlangıcında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki eğitimi eleştirdi. Erhürman, “Dünyaya baktığı zaman, ‘biz çocuklarımız adına bunları mı konuşmak zorunda kalacağız?’ diye utanç duymak zorunda kalıyoruz. 2023’te okullarımızın fiziksel koşullarını, konteyner eğitimi, tuvalet kağıdının, temizlik malzemesinin okul aile birliği, idare mi yoksa bakanlık tarafından sağlanacağını tartışmak zorunda kalıyoruz. Ana dili Türkçe olmayan çocuklarımızın sayısı karşısında ana dili Türkçe olanlara haksızlık yapıyor muyuz? Ana dili Türkçe olmayanlara zaten haksızlık yapıyoruz. Öğretmenler, öğretim faaliyetini sürdürebilecek mi? Buradan da gelecekte ülkeye hizmet edecek çocukların çıkmasını bekliyoruz. Durum son derece vahim” dedi.

Erhürman, “Konteyner sınıfların su altında kaldığını konuşmak zorunda kalıyoruz. İskele’de bir sınıfta 14 öğrencinin ana dili Türkçe olmadığını, 9 öğrencinin ana dili Türkçe olduğunu konuşuyoruz. CTP olarak aylardır bunları dile getiriyoruz. Çocuklarımızın, depreme dayanıklı olmayan okul ve sınıflarda eğitim görmek zorunda kalmasını konuşuyoruz” dedi.

Tufan Erhürman, “Günümüzde eğitim başlığı altında başka ülkelerde bunlar mı konuşuyor? Dünyada bunlar konuşulmuyor. Dünya bunları konuşmuyorsa, dünya yapay zekanın eğitimde kullanımını konuşurken, biz tuvalet kağıdını konuşuyorsak, bizimle ‘uygar’ dediğimiz ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki uçurum her dakika açılıyor demektir. Rekabet edebilirliğimiz gerçekten karşılaştırılabilir olmaktan çıkacak demektir. Bu bizim açımızdan son derece endişe kaynağıdır” diye konuştu. Erhürman, “Hepimiz biliyoruz ki bugün 8 yaşında olan bir çocuk, gelecek yıldan itibaren bir daha 8 yaşında olmayacak. Bugün 8 yaşında olan çocuğa eğitim yoluyla verecekleriniz, onun geleceğini şekillendirecek. Uygarlığın temeli eğitimdir. Biz bu konuyu halletmediğimiz sürece, başka hiçbir konuyu halledemeyiz” dedi.

