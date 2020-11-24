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Girne’deki kaçak yapılara ara emri

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Şehir Plancıları Odası, Girne Kordonboyu Caddesi’nde Koruma Çevre Planı içerisinde yer alan ve yeşil alan statüsünde olan arazilere yapılan kaçak inşaatla ilgili açtığı davada ara emri aldı

Girne’deki kaçak yapılara ara emri

Şehir Plancıları Odası, Girne Koruma Çevre Planı içerisinde yer alan ve yeşil alan statüsünde olan arazilere yapılan kaçak (planlama onaysız) inşaat ile ilgili açtığı davada, 23 Kasım tarihi itibarı ile ara emri aldı.
Şehir Plancıları Odası’nın bir süre önce Girne Kordonboyu Caddesi üzerinde devam eden inşaatların ‘kaçak’  yapıldıkları ve imar yasasına aykırı oldukları gerekçesiyle açtığı davada Yüksek İdare Mahkemesi tarafından ara emri alındı.
Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Refikoğlu yaptığı açıklamada, söz konusu inşaatların kaçak (planlama onaysız) bir şekilde devam ettiği konusunda uyarılarda bulunmalarına rağmen, hiçbir işlem yapılmadığını hatırlattı. 
Şehir Planlama Odası bir süre önce, “görevi kötüye kullanmak veya rutin yasal uygulamaları ve teamülleri yerine getirmemek” suretiyle Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı ve KKTC Şehir Planlama Dairesi için Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu. 
 
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