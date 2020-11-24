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Merkez Bankası mahkemelik oldu

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İş insanı Meriç Erülkü, bir bankanın sahte bilançolar sunduğunu belirtti ve bu konuda işlem yapmadığı için Merkez Bankası'nı dava etti

Merkez Bankası mahkemelik oldu

Bir bankanın sahte bilançolar sunduğunu savunan iş insanı Meriç Erülkü bu konuda işlem yapmadığı için Merkez Bankası'nı dava etti.
Bir bankanın bilançolarda oynama yaptığını tespit ettiği iddiasıyla uzun bir süredir kişisel sosyal medya hesabından çeşitli yayınlar yapan, elde ettiği bilgileri başka Merkez Başkanı olmak üzere Devlet yöneticiler ile paylaşan Erülkü sonuç alamayınca bu kez mahkeme yoluna başvurdu.
Merkez Bankası aleyhinde dava açtığını sosyal medya hesabından duyuran Erülkü şu bilgileri paylaştı:
"Yasaları uygulayan kurumlar değil, o kurumların yöneticileridir. Yöneticiler yasa tanımazsa, yasaları uygulamazsa, vatandaşları tehlikeye atmak pahasına birilerine ayrıcalık yaparlarsa, pes etmeyin. Yargı düşmeyen kalemizdir. Güveniyoruz.
Yüksek Mahkeme nezdinde KKTC Merkez Bankası aleyhine dava dosyaladık.
KKTC Merkez Bankası'nın yetkilileri sahte bilançolarla suç işleyen "malum" bankanın ISRARLA korunmasının ve yasanın öngördüğü cezai işlemlerin yapılmamasının açıklamalarını bize vermediler.
Yargıya verecekler.Herkese iyi haftalar. Yasaları uygulamayanlar hariç"
 
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