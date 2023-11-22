banner913
banner932
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
7 0
Türkiye ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
Türkiye ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
8 0
 
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
13 0
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
27 0
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
44 0
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
51 0
“Pes edecek değiliz”
“Pes edecek değiliz”
18 0
banner964
banner985

Girne’de yaya ışıkları devrede

banner989

Girne’de eski hirondel çemberindeki kavşakta yaya ışıkları devreye girdi

banner974
Girne’de yaya ışıkları devrede
banner971
Girne’de trafik projesi kapsamında eski hirondel çemberinde dinamik kavşağa (akıllı sinyalizasyon) geçilmesinin ardından, yaya ışıkları da devreye alındı.
Girne Belediyesi'nin tamamladığı akıllı sinyalizasyon projesi, sürücülerin ve yayaların daha etkin bir şekilde trafikte yer almalarına olanak tanıyan teknolojiye dayanıyor.
Proje kapsamında, yaya ışıkları da hızlı bir şekilde devreye alınarak, yayaların güvenli bir şekilde geçiş yapabilmeleri ve trafiğin etkisi altında kalmamaları sağlandı.
Yaya ışıklarının devreye alınmasının yanı sıra, bölgede yol ayrımı için bulunan taş bloklar da özel bir düzenleme ile siyah ve beyaz renklere boyandı. Bu renklendirme, sürücülerin ve yayaların yol ayrımlarını daha rahatlıkla ayırt etmelerine yardımcı oluyor.
Girne Belediyesi çalışanları tarafından gerçekleştirilen bu düzenleme, şehir estetiğine de katkı sağlayarak çevresel düzenlemelerin bir parçası haline geldi.
 
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.