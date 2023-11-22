Girne’de yaya ışıkları devrede

Girne’de eski hirondel çemberindeki kavşakta yaya ışıkları devreye girdi

Girne’de trafik projesi kapsamında eski hirondel çemberinde dinamik kavşağa (akıllı sinyalizasyon) geçilmesinin ardından, yaya ışıkları da devreye alındı.

Girne Belediyesi'nin tamamladığı akıllı sinyalizasyon projesi, sürücülerin ve yayaların daha etkin bir şekilde trafikte yer almalarına olanak tanıyan teknolojiye dayanıyor.

Proje kapsamında, yaya ışıkları da hızlı bir şekilde devreye alınarak, yayaların güvenli bir şekilde geçiş yapabilmeleri ve trafiğin etkisi altında kalmamaları sağlandı.

Yaya ışıklarının devreye alınmasının yanı sıra, bölgede yol ayrımı için bulunan taş bloklar da özel bir düzenleme ile siyah ve beyaz renklere boyandı. Bu renklendirme, sürücülerin ve yayaların yol ayrımlarını daha rahatlıkla ayırt etmelerine yardımcı oluyor.

Girne Belediyesi çalışanları tarafından gerçekleştirilen bu düzenleme, şehir estetiğine de katkı sağlayarak çevresel düzenlemelerin bir parçası haline geldi.



