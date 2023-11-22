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Bir ekmek artık 12 TL

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10 TL'den satılan somun ekmeğin fiyatı 12 TL oldu

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Bir ekmek artık 12 TL
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Ülkede zamların ardı arkası kesilmiyor, yapılan zamlar nedeniyle hayat pahalılığı günden güne etkisini daha da gösteriyor.
Bu bağlamda, 10 TL'den satılan somun ekmeğin fiyatı bundan böyle 12 TL oldu.
Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, tüm giderlerin zamlandığına vurgu yaparak, bunu fiyata yansıtmak zorunda kaldıklarını söyledi.
"Mecburiyetten artış yapmak durumunda kaldık. Mecbur olmasak yapmak istemezdik" diyen Çıralı, yeni fiyatın, Mağusa ve Karpaz bölgelerinde geçen hafta itibariyle, diğer bölgelerde ise dünden itibaren geçerli olacağının bilgisini verdi.
 
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