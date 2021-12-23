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Girne’de trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni yol

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Bellapais’te Boğaz Yolu Caddesi’ni, Girne’de Hakkı Borataş Caddesi’ne bağlayıp, buradan da Dr. Fazıl Küçük Çemberi’ne ulaşılmasını sağlayacak yeni bir yol yapılıyor

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Girne’de trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni yol
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Girne Belediyesi, Girne’de trafik yoğunluğunun rahatlatılması için yeni güzergahlar açmak için çalışmalara başladığını bildirdi.
Bellapais’te Boğaz Yolu Caddesi’ni, Girne’de Hakkı Borataş Caddesi’ne bağlayıp, buradan da Dr. Fazıl Küçük Çemberi’ne ulaşılmasını sağlayacak alternatif yol için saha çalışmalarına başlandı.
Yolun genişleme çalışmalarının ardından köprü inşası, asfalt, korkuluk, yönlendirici trafik levhaları gibi çalışmaların 2022 bahar aylarında tamamlanması ve yolun hizmete girmesi planlanıyor. 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yıllardır çeşitli platformlarda bahsettikleri ve Girne içerisinde trafiği rahatlatması öngörülen Doğu Girne Çevreyolu projesinin çeşitli hükümetler döneminde gündeme geldiğini, buna bir bağlantı yolu yaratmak için saha çalışmalarına başladıklarını kaydetti.
Güngördü, Semih Sancar Caddesi ağırlıklı Girne içi trafiğini yüzde 15-20 oranında azaltmasını beklenen projenin, kesinlikle Doğu Çevre yoluna alternatif olmadığının altını çizdi.
 
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