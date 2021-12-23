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Büyük şehirlere daha fazla otopark şart

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Vatandaş plansız yerleşim yerlerindeki yaşanan park sorunundan şikayetçi

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Büyük şehirlere daha fazla otopark şart
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 Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizin birçok bölgesinde yaşanan park sıkıntısının her geçen gün büyüdüğünü dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini aktardılar.
Ülkemizde nüfusla birlikte işyeri sayısının da arttığını ancak iş yeri sayısı arttıkça otopark alanının daha da azaldığını dile getiren vatandaşlarımız “Otopark yapsınlar, her olur olmaz yere iş yeri açılırsa banka açılırsa ve bunlara hiç otoparkın var mı sormazlarsa insanlarda böyle park eder” diye konuştular.
Plansız yerleşim olursa böyle olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Gidin 5 dakika ileri güneye her sokakta paralı da olsa otopark var. O kadar boş yer var yıkık ev dolu Lefkoşa’da”  dediler.
Bu otopark sorunun tüm şehirler için geçerli olduğunu da vurgulayan vatandaşlarımız “Mağusa’da da otopark yok. Salamis yolu dükkan dolu, ama hiçbirinin otoparkı yok.  Maalesef belediyenin de yok, bu nedenle vatandaş da kaldırıma park edince ceza hemen kesilir” diyerek sitem ettiler.
 
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