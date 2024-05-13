Girne’de kaldırıma aracını park eden affedilmiyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bölge fark etmeksizin, kaldırıma aracını park eden tüm sürücülere ceza yazıldığını ve yazılmaya devam edileceğini açıkladı

Girne’de iki farklı bölgede, park ihlalinde bulunan sürücülere ceza kesildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Murat Şenkul, önceki akşam bir meyhane bölgesinde ve bir otelin olduğu bölgede, kural ihlalinde bulunan araçlara ceza yazıldığını söyledi.

Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

"Kaldırıma park ettiği için cuma akşamı çok sayıda araca ceza yazılan bölgede, dün akşam (önceki akşam) sadede 2 araç kaldırım ihlalinde bulundu, doğal olarak onlara da ceza yazıldı.

Bir esnaf çocuğu olarak esnaflara, küçük orta boy işletmelere çok önem veriyorum ancak bazı kırmızı çizgilerimizi de korumak zorundayız.

Birinci fotoğraf meyhane bölgesi, ikinci fotoğraf da bilinen bir hotelin olduğu bölge, dün akşam orda da kaldırım üzerinde 1 araç vardı, ona da ceza yazıldı.

Bunu yazıyorum ki:

‘ama onların olduğu bölgede ceza yazmıyorsunuz’ gibi bizim adalet anlayışımızla uyuşmayan, yanlış yargı içeren cümlelerin önünü alalım.

Son olarak, trafiğin yoğun olmadığı akşam saatlerinde, trafiği engellemeyen, garaj giriş çıkışlarını kapatmayan sarı çizgi ihlallerine birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi gece ceza yazmıyoruz, ilerleyen haftalarda bu bilgileri içeren tabelaları da, sadece sokak sakinlerinin park edebileceği tarzda tabelaları da kullanmaya başlayacağız.

Kentimizin sorunlarını biliyoruz, bunların birçoğunu çözeceğiz.

Her idarenin olduğu gibi bizim de acilden daha acile doğru bir iş planlamamız vardır, bu çerçevede belki bugün değilse bile yarınlarda sizin bölgenizin de yolunun yenilendiğini, kaldırımının yapıldığını, su sorunun çözüldüğünü, sokak lambasının yandığını göreceksiniz.

