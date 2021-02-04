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Girne’de bir işletme kapatıldı

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Girne’deki denetimlerde 9 iş yerine ihbar verildi, 1 iş yerinin faaliyeti durduruldu, 2 iş yerine Covid-19 kurallarına uymadıklarından dolayı toplam 7640 TL para cezası kesildi

Girne’de bir işletme kapatıldı
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Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, hijyen ve Covid-19 önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları konusunda denetimlerini artırdı. 
Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 27 Ocak- 02 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 389 iş yeri denetlendi.
Denetimler kapsamında 9 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yerinin faaliyeti durduruldu, 2 iş yerine Covid-19 kurallarına uymadıklarından dolayı toplam 7640 TL para cezası kesildi.
 
 

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Etiketler; #Girne denetim
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