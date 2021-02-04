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Bugün yağmur bekleniyor

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Bugün yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, 10 Şubat’a kadar, genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesi etkili olacak.
Bugün, parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Daha sonraki günlerde ise, hava, açık, az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 19 - 22 ºC dolaylarında   seyredecek.
Rüzgar, bugün Kuzey ve Doğu; diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 
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