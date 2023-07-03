Girne’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak

Girne’nin batısında bazı bölgelerde yarın üç saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, şebekede yürütülecek çalışmadan dolayı, 09:00 ile 12:00 arasında elektrik verilemeyecek olan bölgeler şunlar:

“Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, K’oğlu S Bölgesi, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı, K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi”

