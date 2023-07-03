MTG'de yeni transferler imzaladı

Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü, yeni sezona yönelik transferde imzalara başladı. 3 futbolcuya bugün imza attıran Mağusa Türk Gücü, Hasan Celil Evren, Haluk Çakar ve Doğukan Altuntaş'ı resmen kadrosuna kattı.

Bonservisli olarak transfer edilen Hasan Celil Evren, Haluk Çakar ve Doğukan Altuntaş'ın imza töreninde yöneticiler Çağrı Aktuğ ve Kemal Mahirel de hazır bulundu.