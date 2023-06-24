Girne ve Güzelyurt’ta iki kiliseye restorasyon

Girne ve Güzelyurt’ta bulunan Panagia Hriselusa ve Aziz Antonio Kiliseleri restore edildi

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Girne ve Güzelyurt’ta bulunan Panagia Hriselusa ve Aziz Antonio Kiliselerinin korunmasına yönelik çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki Yapısal Destekten Sorumlu Müdür Yardımcısı Kjartan Björnsson, yaptığı açıklamada söz konusu yapıların, Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasını temsil ettiğini ve Adada yeniden birleşmeye ve sürdürülebilir barışa katkıda bulunulması adına, kültürel alanların korunması ve restore edilmesinin önemine işaret etti.

UNDP Kıbrıs Ofisi Direktörü Jakhongir Haydarov da, bakım-onarım çalışmalarının tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söz konusu çalışmaların "Kıbrıs’ın paha biçilemeyen kültürel varlıklarının korunması yönünde önemli bir başarı olduğunu" belirtti ve koruması gerçekleştirilen yapıları gelecek nesillere bırakılabilecek bir miras olarak niteledi.

Açıklamada, ayrıca 2012'den bu yana, ada çapında 123 kültürel miras alanının, Avrupa Birliği'nin toplam 24 milyon 915 bin Euro’luk mali desteğiyle UNDP tarafından korunduğu, güçlendirildiği veya restore edildiği kaydedildi.

