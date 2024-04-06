Girne Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında işbirliği

Girne Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında “Genel Eğitim ve Araştırma” alanlarında iş birliği protokolü imzalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen eğitim kurumlarından Girne Üniversitesi ile Türkiye’nin köklü ve saygın eğitim kurumlarından İstanbul Üniversitesi arasında “Genel Eğitim ve Araştırma” alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

İki kurum arasında imzalanan protokol ile Girne Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında ortak projeler geliştirilerek araştırma faaliyetlerinde bilgi paylaşımında bulunulacak. Protokol kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı da başlatacak olan kurumlar, yapılacak iş birliği ile eğitim ve bilimsel gelişime katkıda bulunmayı hedefliyor.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın imzalarıyla yürürlüğe giren protokol, eğitim ve araştırma alanlarında yeni fırsatlar ve ortaklıkların kapısını aralayarak öğrencilere ve akademisyenlere zengin bir deneyim sunacak.

Yükseköğretimde bilgi paylaşımının ve ortak projelerin teşvik edilmesinin önemine vurgu yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “İstanbul Üniversitesi ile imzaladığımız ‘Genel Eğitim ve Araştırma’ iş birliği protokolü, kurumlarımızın birbirine katkı sağlama ve deneyimlerini paylaşma kararlılığını yansıtıyor” dedi.

“Gelecek dönemlerde iki kurum arasındaki asistan değişim programları ile yeni iş birlikleri hedefliyoruz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, akademisyen değişim programlarının bilgi ve deneyim paylaşımını arttıracağını belirtti.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ise KKTC ile sıkı bir bağa sahip olduklarını belirterek, Girne Üniversitesi ile güçlü bir iş birliği ortamı oluşturmak istediklerini söyledi. Girne Üniversitesi’nin gelişmesinin KKTC’deki diğer üniversitelerin de gelişmesi anlamına geldiğini ve Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının bu konuda aynı bakış açısına sahip olduğunu ifaden Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, “Girne Üniversitesi ile iş birliğimizi geliştirme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Burada bulunmaktan ve Girne Üniversitesi yetkilileriyle buluşmaktan son derece mutluyum” dedi.

