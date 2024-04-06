Sığınmacılar akın akın Güney'e geliyor

31 Mart’tan önceki akşam üzerine kadar 14 teknede toplam 786 Suriyeli sığınmacı Güney Kıbrıs’a geldi

Güney Kıbrıs’a Lübnan kıyılarından yeni sığınmacı gelişleri önceki gün de devam etti.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, 31 Mart’tan önceki akşam üzerine kadar 14 teknede toplam 786 Suriyeli sığınmacının Güney Kıbrıs’a gittiğini ve bunların çoğunluğunun erkek olduğunu yazdı.

Liman ve deniz polisinin önceki gün öğlen Greko Burnu’nun güneydoğusunda 25 sığınmacının bulunduğu bir tekne tespit ettiğini kaydeden gazete, sığınmacıların, yapılan işlemlerin ardından Purnara Mülteci Kampı'na gönderildiğini, teknenin 21 yaşındaki kaptanının ise tutuklandığını belirtti.

Alithia gazetesi ise haberinde, ilk bilgilere göre teknenin içerisinde 33 kişi bulunduğunu yazdı.

Öte yandan gazete çarşamba günü Greko Burnu’nda tespit edilen sığınmacı teknesiyle ilgili 16 ve 25 yaşındaki iki kişinin "üçüncü ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs'a yasadışı girişlerine yardımcı olmak" suçlamasıyla tutuklandığını ve sekiz gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini ekledi.

