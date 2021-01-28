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Girne’de restoran ve küçük işletmeler iflas bayrağı çekti

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yaklaşık 11 aydır koronavirüs pandemisi nedeniyle oldukça zor günler geçiren başta küçük esnaf olmak üzere birçok restoran ve bunun benzeri işletmenin işletmelerini ya kapattıkları ya da devren kiraladıkları veyahut satılığa çıkardıkları bildirilmekte

Girne’de restoran ve küçük işletmeler iflas bayrağı çekti
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Özellikle Girne’de yeni yıl sonrasında birçok restoran tarzı işletmenin kapılarına kilit vurduğu bildirilirken, ilerleyen günlerde sayının daha da artacağı ifade ediliyor.
Girne’nin hem turist hem de öğrenci şehri olması nedeniyle pandemi sonrasında turist ve öğrencinin çok azalmasından dolayı restoran ve küçük esnafların bazı günleri siftah bile yapmadan kepenk kapattıkları bize ulaşan bilgiler arasında.
Bazı işletmelerin hem isim hakkı hem de tüm malzemeleriyle satılığa çıkarıldığı belirtilirken, sosyal medya üzerinden işletmelerine müşteri aradıkları da gözden kaçmamakta.
 
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