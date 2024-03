Girne'deki Bandabuliya yeniden hayat buluyor

Girne Belediyesi öncülüğünde, Bandabuliya bir gastronomi evine dönüştürülecek

Girne Belediyesi öncülüğünde, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd. ve Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. ortaklığında hayata geçirilecek olan ‘Girne Bandabuliya Gastronomi Evi’ projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Dün Girne Bandabuliya önünde imza töreni yapıldı.

Bandabuliya’nın bir gastronomi evine dönüştürülerek, sürdürülebilir şekilde canlandırılması ve bölgenin turistik/ekonomik gelişimine katkıda bulunmasının sağlanması amacı ile hayata geçirilecek projenin, en geç eylül ayında tamamlanması hedefleniyor.

Altyapı çalışmalarının Girne Belediyesi tarafından üstlenildiği projede, tüm donanım ve işletme metotları ise Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd. ile Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. tarafından üstleniliyor.

‘Girne Bandabuliya Gastronomi Evi’ projesi kapsamında gastronomi mutfağı kurulumu, dayanıklı ürün satış alanı oluşturulması, yemek ve etkinlik alanları ve cazibe merkezi oluşturulması gibi başlıklar yer alıyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Bandabuliya’da bir tarih yattığını ve bu tarihin tekrar hayata geçirilmesi adına gereğinin yapılmasının, kendilerinin ülkeye olan borcu olduğunu belirtti.

Girne konusunda kendisini heyecanlandıran birkaç ana başlık olduğunu dile getiren Şenkul, bunlardan bir tanesinin de Bandabuliya olduğunu söyledi.

Şenkul, Antik Liman arka sokaklarının restorasyon ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, Kordonboyu yenileme çalışmalarının da başladığını, Bandabuliya’nın da hayat bulması ile limanın eski çehresine kavuşacağını kaydetti.

“Özlem duyduğumuz değerleri yeniden kazanma zamanıdır.” diyen Şenkul, kendisinin ve tüm katılımcıların ana gailesinin bu olduğuna işaret etti. Sözlerinin sonunda Şenkul, proje konusunda herkesin destek olması adına çağrısında bulundu.

Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Emel Kale Kişi de

projenin gerek turizm gerekse sosyal hayat anlamında Girne’ye soluk getireceğini dile getirdi.

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner de Bandabuliya’nın her zaman, insanların toplanarak birbirleri ile sosyalleştiği, tarihi bir mekan olduğunun altını çizdi. Gelinen aşamada, uzun yıllardır kapıları kapalı olan bu tarihi binanın, tekrar hayat bulacak olmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Çağıner, bunun ülke ekonomisi ve turizmi için önem taşıdığını belirtti.