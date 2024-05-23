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Girne'de zabıta 7-24 görevde

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Girne'de zabıta 7-24 görevde
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Girne Belediyesi Zabıta Kent Güvenlik Birimi’nin, belediye sınırları içerisinde güvenliği sağlamak adına 7/24 mesaide olduğu kaydedildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle halkın ortak kullanım alanları olan park, plaj, meydan, otopark alanlarında ve yaşam alanlarında denetimlerini artıran zabıtaların, çevre kirliliği ve çevre güvenliği konularında gerektiği zaman müdahale yetkisi ile görev yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Girne Belediyesi'nin sınırları içerisinde halkın refah ve güvenlik düzeyini arttırmak hedefi ile görev yapan personelin; taşkınlık, yüksek ses, çevreyi kirletmek, rahatsızlık verici olaylar, parklarda alkol kullanımı gibi konulara müdahale yetkisi taşıdığı ifade edildi.
 
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