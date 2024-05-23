banner913
banner932
Arıklı'ya istifa çağrısı
Arıklı'ya istifa çağrısı
14 0
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
24 0
 
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
20 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
48 0
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
30 0
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
33 0
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
62 0
banner1032
banner1038

Tatar Avustralya'da

banner1020

Avustralya’ya giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dernek başkanları tarafından karşılandı

banner974
Tatar Avustralya'da
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya’ya gitti.
Tatar Avustralya’yı ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı oldu. Kıbrıslı Türklerin Avustralya’daki 80. yılında kültür ve geleneklerini yaşatmak için yapılacak festival ve etkinlikler kapsamında Avustralya’ya giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Melbourne’a vardı.
Cumhurbaşkanı Tatar havalimanına varışında, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Doğan Işık, KKTC Melbourne Fahri Temsilcisi Hasan Sayar ve dernek başkanları tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, havalimanında Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu kalabalığın, KKTC bayrakları ve pankartlarla coşku içinde Cumhurbaşkanı Tatar’ı karşıladığı, duygusal anlar yaşandığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Tatar, basına yaptığı açıklamada, Avustralya’ya gelmekten ve burada yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluşmaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.