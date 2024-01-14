banner913
banner932
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
16 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
15 0
 
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
72 0
Kıbrıs savaşın göbeğinde
Kıbrıs savaşın göbeğinde
33 0
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
19 0
“100 bin olsa ne yazacak?”
“100 bin olsa ne yazacak?”
108 0
Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor
Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor
32 0
banner996
banner985

Girne'de Kaşgar Court bölgesi sahil şeridi trafiğe kapatılıyor

banner989

Girne Belediyesi Kaşgar Court bölgesine trafik düzenlemesi yaptı... Çarşambadan itibaren sahil şeridi gece trafiğe kapatılacak

banner974
Girne'de Kaşgar Court bölgesi sahil şeridi trafiğe kapatılıyor
banner971
Girne Belediyesi, Kaşgar Court bölgesi sahil şeridinin, 17 Ocak Çarşamba itibarıyla geceleri trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, bölgenin cazibesinin arttırılması ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilecek uygulama kapsamında, 23.00-07.00 saatleri arasında bölgeye araç giremeyeceği bildirildi.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre uygulamanın başlaması ile Girne Belediyesi Kent Güvenliği ekipleri de bölgede devriye gezecek. Özellikle bölgedeki en büyük rahatsızlık konusu olan ateşli piknik ve yüksek sesle müzik dinleme konularında denetim gerçekleştirecek ekipler, gerekli durumlarda ceza yazabilecek.

Çıkış doğu kanadından sağlanacak

Belirtilen saatlerde bölgede bulunan araçların, sahil şeridinin doğu kanadında yer alan çıkışı kullanabilecekleri belirtildi. Sahil şeridi boyunca birçok noktaya uyarı ve yön levhalarının yerleştirildiği bildirilen açıklamada, yeni uygulamayla gerek güvenli, gerekse çevre dostu bir sahil şeridine sahip olmanın hedeflendiği vurgulandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.