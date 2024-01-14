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Güney'de nüfusun yüzde 70’ini alabilecek sığınak oluşturulması hedefleniyor

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Güney'de nüfusun yüzde 70’ini alabilecek sığınak oluşturulması hedefleniyor
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Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu, nüfusun yüzde 70’ini alacak kapasitede sığınaklar oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.
Simerini gazetesinde yer alan habere göre Yoannu, sığınak oluşturmak için önceliğin Yeşil Hat bölgesine, savaş durumunda hedef olan kritik altyapılara komşu bölgelere ve kırsal kesime verileceğini söyledi.
Habere göre Yoannu, mevcut sığınakların sayısının 2 bin 200 olduğunu ve nüfusun yaklaşık yüzde 30’unu sığdığını kaydederek, yüzde 70’ini sığacak şekilde yeni sığınaklar yapmaya niyetlendiklerini belirtti.
Yoannu ayrıca, sığınakların dışında, kiliseler ve devlet dairelerinin bodrum katlarının “korunma bölgesi” olarak belirlenebilmesi için çalışma başlattıklarını ifade etti.
 
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