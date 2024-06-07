Girne Çevre Koruma Planı değişiklik önerisi Girne Belediye Meclisi’ne sunuldu.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Girne Belediyesi iş birliğinde hazırlanan ve kasım ayında bilgilendirme toplantısıyla halkın katılımına açılan taslak öneri, görüş ve önerilerin dikkate alınmasıyla yeniden düzenlendi

Girne Çevre Koruma Planı değişiklik önerisi Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi tarafından Girne Belediye Meclisi’ne sunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Girne Belediyesi iş birliğinde hazırlanan ve kasım ayında bilgilendirme toplantısıyla halkın katılımına açılan taslak öneri, görüş ve önerilerin dikkate alınmasıyla yeniden düzenlendi.

55/1989 İmar Yasası’nın l4’üncü maddesi kuralları uyarınca ardından 20 Mayıs tarihinde Şehir Planlama Dairesinde toplanan Birleşik Kurul'un onayına sunulan plan tasarısının veya değişiklik önerisinin sonuçlandırılabilmesi Girne Belediyesi Meclisi’ne sunularak, sürece hız verildi.

30 Mayıs’ta Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yigitcan ve teknik personelin katılım gösterdiği toplantıda değişiklik önerileri şehir plancıları Nurhan Hızal ve Ali Aremek tarafından Belediye Meclis üyelerine sunuldu.

Aşağı Girne ve Yukarı Girne bölgelerinde bulunan Eski Liman, kale ve çevresi, Türk Mahallesi kentsel koruma alanları ile yakın çevresini kapsayan alanları kapsayan öneriye ilişkin meclis üyelerinin kararları olumlu olumlu olursa düzenlemeler temmuz ayında yürürlüğe girecek.