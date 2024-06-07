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Mamülcü: “Ülkedeki en büyük sorunlarından biri elektrik

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Mamülcü: “Ülkedeki en büyük sorunlarından biri elektrik
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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, enerjide gelişen teknolojinin takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Popülist anlayışa teslim olmak ülkeyi karanlığa gömmektir” dedi.
Ülkedeki en büyük sorunlarından biri olan elektrik için hiçbir politika üretilmediğini savunan Mamülcü, yazılı açıklamasında ülkedeki enerji politikalarını eleştirdi.
Mamülcü, İŞAD’ın bu konuda yapıcı çözümleri olduğunu, bunlardan birinin Türkiye’de yerli ve milli yatırımı bulunan Karadeniz Enerji’nin yüzer gemileriyle sağladığı temiz enerji olduğunu belirtti.
Yetersiz ve pahalı enerjinin alternatifinin bir geminin KKTC’ye getirilmesi olabileceğini, İŞAD’ın bu konuda girişimde de bulunduğunu kaydeden Enver Mamülcü, “Ülkedeki statüko anomalinin devamından yana olduğu için bu mantıklı projeyi görüşmek istemedi” dedi.
İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, enerji politikalarında gelişen teknolojiyi takip etmeyip popülist anlayışa teslim olmanın ülkeyi ve gelecek nesilleri karanlığa gömmek olduğunu ifade etti.
 
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