Girne bölgesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı

Polis, Geçitköy, Girne ve Alsancak bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüleri uyardı ve bazı uyolların ulaşıma kapatıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne - Alsancak Çevre Yolu alt geçidinin Lefkoşa’ya gidiş yönü su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Lapta - Alsancak ana yolunun, Alsancak mevkiinde Girne gidiş istikametinde “İleli Market” önlerinde oluşan su birikintisi nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı da bildirildi.

Ulaşımın Mare Monte kavşağından kontrollü sağlandığı belirtilirken, söz konusu güzergahları kullanacak sürücüler, yavaş ve dikkatli seyretmesi konusunda uyarıldı.

Girne - Alsancak Çevre Yolu algeçit Lefkoşa gidiş yönü su birikintisi nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır.

ÇAMLIBEL - KARŞIYAKA ANAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI...

Geçitköy Deresinin Taşması Nedeniyle, Çamlıbel - Girne Anayolu, Çamlıbel - Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu kavşağı arasında trafik akışına kapatılmıştır