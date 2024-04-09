banner913
banner932
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
17 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
17 0
 
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
16 0
"Kıbrıs, Türklüğün kalbi"
14 0
"Gençlerimizin yaşamını kaybetmesine seyirci kalmayacağız"
15 0
Rallide sezon çekişmeli başladı
Rallide sezon çekişmeli başladı
26 0
En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi
En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi
45 0
banner1012

Girne bölgesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı

banner1020

banner974
Girne bölgesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
banner971
Polis, Geçitköy, Girne ve Alsancak bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüleri uyardı ve bazı uyolların ulaşıma kapatıldığını açıkladı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne - Alsancak Çevre Yolu alt geçidinin Lefkoşa’ya gidiş yönü su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Lapta - Alsancak ana yolunun, Alsancak mevkiinde Girne gidiş istikametinde “İleli Market” önlerinde oluşan su birikintisi nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı da bildirildi.
Ulaşımın Mare Monte kavşağından kontrollü sağlandığı belirtilirken, söz konusu güzergahları kullanacak sürücüler, yavaş ve dikkatli seyretmesi konusunda uyarıldı.
Girne - Alsancak Çevre Yolu algeçit Lefkoşa gidiş yönü su birikintisi nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır.
ÇAMLIBEL - KARŞIYAKA ANAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI... 
Geçitköy Deresinin Taşması Nedeniyle, Çamlıbel -  Girne Anayolu, Çamlıbel - Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu kavşağı arasında trafik akışına kapatılmıştır
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.