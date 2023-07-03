Girne – Bellapais düzenli minibüs seferleri başlıyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne – Bellapais düzenli minibüs seferlerinin yarın başlayacağını bildirdi.
Şenkul’un yaptığı açıklamaya göre, seferlerin ilk iki haftası ücretsiz yapılacak. Haftanın yedi günü yarım saat ara ile Girne – Bellapais arasında düzenlenecek minibüs seferleri ile, “bölgenin kalkınmasının yanı sıra ülke turizminin daha fazla tanıtılmasının da sağlanması” hedefleniyor.
Girne – Bellapais otobüs seferleri saatleri şöyle:
“Baldöken; 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
Bellapais; 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.