Ulaş'tan Miracle Değirmenlik'e 4 yıllık imza

İç transferde imzalara başlayan Miracle Değirmenlik takımı Merit Alsancak Yeşilova’dan bonservisini aldığı tecrübeli oyuncu Ulaş Candanal’a imzayı attırdı. Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan ve As Başkan Ebru Törehan ile bir araya gelen Ulaş Candanal yeşil – beyazlılarla her konuda anlaşma sağlayarak Miracle Değirmenlik takımı ile dört yıllık anlaşma sağladı.

