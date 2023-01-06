“Girne Belediyesi’nin proje dışında kalması kabul edilemez”

Girne Antik Liman’daki restorasyon çalışmalarını inceleyen Girne Belediye Başkanı Şenkul, “Girne Antik Liman projesi yapılıyor ve Girne Belediyesi bunun dışında kalıyor, bizim belediyecilik anlayışımızda bunun yeri yoktur” dedi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Antik Liman bölgesinde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Şenkul, bölgede yapılan incelemelerde bazı önemli hususlarda eksiklerin tespit edildiğini kaydetti.

Girne Belediyesi’nin, Girne Antik Liman projesinin dışında bırakılmasının kabul edilemez bir husus olduğunu kaydeden Şenkul, bu noktada ivedi şekilde yol haritası belirlemek üzere Turizm Bakanlığı yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Girne Antik Liman bölgesinde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında ciddi eksikliklerin tespit edildiğini aktaran Şenkul, projenin takip edilmesi adına Girne Belediyesi teknik personellerinden birisinin, proje bitimine kadar bölgede görevlendirilmesi kararı aldıklarını belirtti.

Bölgede gerçekleştirilen ilk temaslarda, projenin sağlıklı bir şekilde son bulması adına Girne Belediyesi olarak her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarının altını çizen Şenkul, “Söz verdiğimiz gibi projenin bitiş tarihi olan 30 Mayıs’ta tamamlanması adına buradayız” dedi.

Girne Antik Limanı Yenileme Projesi, proje koordinatörlüğü ile bugün bir toplantı yapmayı planladıklarını belirten Şenkul, toplantıda tespit edilen eksikler ile yapılması gerekli görülen işlerin ortaya konacağını belirtti.

Öte yandan Şenkul, tüm Antik Liman esnafının ise 9 Ocak Pazartesi günü Girne Belediyesi’nde gerçekleştirilecek ayrı bir toplantıya davet edileceğini kaydederken, gerçekleştirilecek olan toplantıda esnafla birlikte yol haritası belirleneceğini vurguladı.

Şenkul, “Girne Antik Liman projesi yapılıyor ve Girne Belediyesi bunun dışında kalıyor, bizim belediyecilik anlayışımızda bunun yeri yoktur.” dedi.

