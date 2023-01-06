“Hedefimiz, iki dönemde projeleri hayata geçirmek”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, hedeflerinin iki dönemde projelerini hayata geçirmek olduğunu vurguladı ve özellikle trafik ve ulaşımı rahatlatacak projelerini anlattı

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy’le birleştirilen Gönyeli Belediyesi’nin büyük bir alana hizmet edeceğini, sorumluluklarının çok büyük olduğunu söyleyerek, giderleri kısma, gelirleri arttırma yönünde önemli adımlar atarak, halka söz verdikleri projeleri yerine getireceklerini söyledi.

Hedeflerinin iki dönemde projelerini hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Hüseyin Amcaoğlu, projelerle ilgili sadece belediyelerin öz kaynak gelirleriyle hareket etmeyeceklerini, dış kaynakları sonuna kadar zorlayacaklarını kaydetti.

25 Aralık’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan seçilen Hüseyin Amcaoğlu Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hüseyin Amcaoğlu, ödeme bekleyen faturalar, piyasaya ödenmesi gereken birtakım paralar olduğunu, bunların tespit edilmeye çalışıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimizde karşılaştığımız tablonun düzeltilmesi yönünde yoğun bir çalışma içinde olacağız, giderleri kısma, gelirleri arttırma yönünde atılacak adımlar olacak ki bu süreci en kısa sürede aşalım ve halka söz verdiğimiz projeler için düğmeye basalım.”

Projeleri hakkında da ayrıntılı bilgiler veren Hüseyin Amcaoğlu, kitapçıklarında da yer alan birçok projeleri olduğunu, hedeflerinin bunları iki dönemde hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Bunun yanında merkezi hükümetle yürütülecek projelere de değinen Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, özellikle trafik ve ulaşımı rahatlatacak projelerini anlattı.

Kuzey çevre yolunun Girne-Güzelyurt bağlantısının sağlanmadığını, Yakın Doğu bulvarından Alayköy çemberine bağlantının sağlanabilmesi için gerekirse oradaki kamulaştırma sıkıntılarını çözebilmek adına vatandaş ve devlet arasında arabulucu rol oynayabileceklerini söyleyen Amcaoğlu, bunun yanında Alayköy’de de ciddi trafik sıkıntıları yaşanmaya başladığına dikkat çekti.

Amcaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Alayköy’de özellikle sabah ve iş çıkış saatlerinde yoğun bir trafik oluyor. Karayolları Dairesi’nin Ağıllar bölgesi üzerinden Yenikent ve Lefkoşa merkeze bağlantıyı sağlayacak alternatif bir yol projesi var. Onun hayata geçirilmesi için çalışacağız. Söz konusu projede kamulaştırma ve askeri bölgeyle ilgili birtakım sıkıntılar var, onlarla ilgili de biz üzerimize düşeni yerine getireceğiz.”

Alayköy için meslek lisesi veya mesleki gelişim okulu projeleri bulunduğuna da değinen Hüseyin Amcaoğlu, gençlerin Alayköy Sanayi Bölgesi’nde hem pratik, hem de teorik dersleri yapabilmelerine olanak sağlamak ve ara eleman yetiştirebilmek konusuna katkı koyabilmek adına böyle bir projenin hazırlandığını belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile olan kanalizasyon sıkıntısına da değinen Hüseyin Amcaoğlu, bu konuda belediyeyi çok ciddi bir sorunun beklediğini ve Lefkoşa Türk Belediyesi’yle diyalog yönünde girişimleri olacağını söyledi.

