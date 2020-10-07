Geri sayım başladı

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimine 5 gün kaldı. 11 adayın yarıştığı seçim, Anayasa değişikliği halkoylamasıyla birlikte Pazar günü yapılıyor.





Seçimde 198 bin 867 seçmen, 738 sandıkta oy kullanacak







KKTC Cumhurbaşkanlığı için 11 adayın yarıştığı seçim, Anayasa değişikliği halkoylamasıyla birlikte Pazar günü yapılıyor.

198 bin 867 seçmenin 738 sandıkta oy kullanacağı seçim için adaylar propaganda çalışmalarını, Yüksek Seçim Kurulu da hazırlıklarını sürdürüyor.

7’si bağımsız toplam 11 adaydan biri, KKTC’nin gelecek 5 yıldaki Cumhurbaşkanı olacak.

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Hiçbir adayın 11 Ekim’deki ilk turda bu oy oranına ulaşamaması halinde, seçim, en çok oy alacak iyi aday arasında 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.

Anayasa değişikliği halkoylamasıyla aynı günde yapılacak seçim, koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllara göre oldukça farklı bir atmosferde ve farklı önlemlerle gerçekleşecek.

Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim Pazar akşamı önce Cumhurbaşkanlığı, ardından da Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını açıklayacak. Her iki sonucun da saat 22.00’ye kadar netleşmesi hedefleniyor.

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor. Bu yıl 26 Nisan’da yapılması gereken seçim, koronavirüs pandemisi nedeniyle Meclis kararıyla 11 Ekim’e ertelenmişti.

KİMLER YARIŞACAK?

Oy pusulasındaki sırayla Cumhurbaşkanı adayları şöyle:

1. Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi),

2. Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi),

3. Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi),

4. Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi),

5. Arif Salih Kırdağ (Bağımsız),

6. Ahmet Boran (Bağımsız),

7. Mustafa Ulaş (Bağımsız),

8. Alpan Uz (Bağımsız),

9. Kudret Özersay (Bağımsız),

10. Mustafa Akıncı (Bağımsız),

11. Serdar Denktaş (Bağımsız).”

KKTC Anayasası’na göre, 18 yaşını dolduran kişiler seçmen hakkı kazanıyor.

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı seçilmek için milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak; yükseköğrenim yapmış olmak; 35 yaşını doldurmuş olmak, Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve KKTC yurttaşı olmak ve en az 5 yıldan beri daimi ikametgâhı Kıbrıs'ta bulunmuş olması gerekiyor.

OY KULLANMA SAATLERİ 08.00-18.00

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halkoylaması için Pazar günü 08.00’de başlayacak oy verme işlemi, saat 18.00’de tamamlanacak. Ancak saat 18.00’e geldiğinde sandık başında oy vermek üzere bekleyen seçmeler, sandık kurulu başkanı tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE PUSULANIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN “EVET” MÜHRÜNÜN BİR KEZ VURULMASI ŞART

Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında adayların adlarının isimlerinin yer aldığı bölümün altındaki boş kutulardan birine “evet” mührü vurularak tercih belirtilecek. Oyun geçerli sayılabilmesi için mührün sadece bir kez vurulması gerekiyor. Aksi halde oy geçersiz sayılacak.

Anayasa değişikliği halkoylaması oy pusulasındaki tercih ise kalemle belirtilecek. Oy pusulasındaki “evet” ve “hayır” yazan bölümün altındaki boş kutulardan sadece birinin içine, ne şekilde oy kullanmak isterse tik veya X işareti konulacak.

Her iki oy pusulasında İlçe Seçim Kurulu ve sandık kurulu mührü olması da, pusulanın geçerli sayılmasının koşulları arasında bulunuyor.

Seçmenler, paravanın arkasında oyunu kullandıktan sonra, pusulalarındaki iki mührü sandık kuruluna göstererek sandığa atacak.

Hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de halkoylaması oy pusulaları tek sandığa atılacak.

Sandık kurullarındaki görevliler, saat 18.00’de oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçecek. Önce oy pusulaları ayrılacak ve ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK formlarına işlenerek telefonla veya oluşturulan WhatsApp hattına bildirilecek.

Ardından da halkoylaması sonuçları için aynı işlemler yapılacak.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, tahminlerine göre, Cumhurbaşkanlığı ve halkoylamasının gayriresmi ve kesin olmayan sonuçlarını saat 22.00’ye kadar açıklayacaklarını söyledi.

SEÇİMLE İLGİLİ RAKAMLAR

YSK Başkanı Şefik’in verdiği bilgiye göre, Pazar günü kayıtlı 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmenlerin ve sandıkların ilçelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa'da 63 bin 842 seçmen 223 sandık; Gazimağusa'da 49 bin 958 seçmen 185 sandık; Girne’de 42 bin 773 seçmen 163 sandık; Güzelyurt’ta 15 bin 16 seçmen 54 sandık; İskele’de 20 bin 419 seçmen 83 sandık; Lefke’de 6 bin 858 seçmen 30 sandık.”

