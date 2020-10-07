POLİSİYE OLAYLAR

UYUŞTURUCUDAN BEŞ KİŞİ TUTUKLANDI

Gönyeli’de O.S.A.(E-28), I.O.N.(E-36) ve H.D.A.’nın (K-36) evinde Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan aramada yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Yürütülen ileri soruşturma neticesinde meselede bağlantısı olduğu tespit edilen I.V.O.(E-27) Girne'de tespit edilerek polis tarafından üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ile birlikte mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.O.N.(E-27) tutuklandı.

YETKLİ MAKAMLARDAN İZİNSİZ ATEŞ YAKMA

Alayköy’de C.O.’nun (E-67) kendisine ait arazi içerisindeki kuru otları temizlemek maksadıyla dün gerekli emniyet tedbirlerini almadan ihmalkarlık göstererek izinsiz ateş yaktığı tespit edildi.

Yakılan ateşin rüzgarın etkisi ile yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisine yayılması sonucu arazi içerisindeki kuru otlar ile 4 rulo balya tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

ARAZİ YANGINI

Serdarlı’nın batı kısmında bulunan Sami İbiş’e ait arazi içerisinde dün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu Sami İbiş'e ait 120 saman balya ve 140 sano balya yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.