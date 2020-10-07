POLİSİYE OLAYLAR

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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POLİSİYE OLAYLAR

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UYUŞTURUCUDAN BEŞ KİŞİ TUTUKLANDI

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POLİSİYE OLAYLAR
Gönyeli’de O.S.A.(E-28), I.O.N.(E-36) ve H.D.A.’nın (K-36) evinde Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan aramada yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. 
Yürütülen ileri soruşturma neticesinde meselede bağlantısı olduğu tespit edilen I.V.O.(E-27) Girne'de tespit edilerek polis tarafından üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. 
Bahse konu şahıslar ile birlikte mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.O.N.(E-27) tutuklandı. 
YETKLİ MAKAMLARDAN İZİNSİZ ATEŞ YAKMA 
Alayköy’de C.O.’nun (E-67) kendisine ait arazi içerisindeki kuru otları temizlemek maksadıyla dün gerekli emniyet tedbirlerini almadan ihmalkarlık göstererek izinsiz ateş yaktığı tespit edildi. 
Yakılan ateşin rüzgarın etkisi ile yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisine yayılması sonucu arazi içerisindeki kuru otlar ile 4 rulo balya tamamen yanarak zarar gördü. 
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 
ARAZİ YANGINI
Serdarlı’nın batı kısmında bulunan Sami İbiş’e ait arazi içerisinde dün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu Sami İbiş'e ait 120 saman balya ve 140 sano balya yanarak zarar gördü. 
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor. 
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