“Gerekirse AİHM’e başvuracağız”

Adıyaman’da yaşanan depremde İSİAS Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler'den İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk, Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'ye konuştu.

Türk adaletine güvendiklerinin altını çizen Yiğittürk, davada yargılananların en ağır cezayı alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

Yiğittürk şöyle konuştu:

“6 Şubat’tan beridir aldığımız her nefeste adalet diyoruz. Aileler ilk günden beridir bunun için mücadele veriyor. Bu davanın emsal olmasını başka çocukların annesiz, babasız, kalmaması için. Başka anne babaların çocuksuz kalmaması için mücadele ediyoruz. İlk günden beri Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı önderliğinde avukatlarımızla bu davaya hazırlandık.

Bu dava sürecinde olası kast olmaması bilinçli taksirde devam etmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuracağız. Bu insanların en ağır cezayı alana kadar mücadelemiz devam edecek.”

