banner913
banner932
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
11 0
Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı
Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı
10 0
 
Hasan Bilgen'in babası Mehmet Akif Bilgen: “6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz”
Hasan Bilgen'in babası Mehmet Akif Bilgen: “6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz”
18 0
İsias Otel'de hayatını kaybeden Hayal Baytekin’in abisi Hakan Baytekin dinlendi
İsias Otel'de hayatını kaybeden Hayal Baytekin’in abisi Hakan Baytekin dinlendi
26 0
Kadir Aydoğdu: “O kum yığınından kızımı tek parça aldım diye Allah'a şükrediyorum”
Kadir Aydoğdu: “O kum yığınından kızımı tek parça aldım diye Allah'a şükrediyorum”
28 0
İran'da kanlı saldırı
İran'da kanlı saldırı
10 0
Bedelli askerlik ücretine zam
Bedelli askerlik ücretine zam
35 0
banner996
banner985

“Gerekirse AİHM’e başvuracağız”

banner989

banner974
“Gerekirse AİHM’e başvuracağız”
banner971
Adıyaman’da yaşanan depremde İSİAS Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler'den İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk, Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'ye konuştu.
Türk adaletine güvendiklerinin altını çizen Yiğittürk, davada yargılananların en ağır cezayı alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.
Yiğittürk şöyle konuştu:
“6 Şubat’tan beridir aldığımız her nefeste adalet diyoruz. Aileler ilk günden beridir bunun için mücadele veriyor. Bu davanın emsal olmasını başka çocukların annesiz, babasız, kalmaması için. Başka anne babaların çocuksuz kalmaması için mücadele ediyoruz. İlk günden beri Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı önderliğinde avukatlarımızla bu davaya hazırlandık.
Bu dava sürecinde olası kast olmaması bilinçli taksirde devam etmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuracağız. Bu insanların en ağır cezayı alana kadar mücadelemiz devam edecek.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.