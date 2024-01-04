“Bu acılar gelecekte yaşanmasın diye buradayız”

Adıyaman’da davayı izleyen Başbakan Üstel, doğal afetleri felakete çevirenin, insanların yaptığı yaşamsal hatalar olduğuna dikkat çekerek “Biz bu acılar gelecekte de yaşanmasın diye buradayız” dedi

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman’da görüşülmeye başlanan ve müştekisi olduğu İsias Otel davasını izledi. Gün boyu mahkemeyi takip eden Başbakan Ünal Üstel, dün gece KKTC’ye döndü.

Başbakan Ünal Üstel, dün İsias Otel davasının görüşüleceği mahkeme öncesinde Adıyaman Adalet Sarayı önünde basına yaptığı açıklamada, “100'e yakın bir ekiple bu davaları izlemek için buradayız” dedi.

Doğal afetlerin hayatın bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, “Ne var ki, doğal afetleri felakete çeviren, insanların yaptığı yaşamsal hatalardır. Biz bu acılar gelecekte de yaşanmasın diye buradayız” dedi.

Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple yakın ekiple davaları izlemek için Adıyaman’a geldiklerine işaret eden Başbakan Üstel, “Başbakan olarak ben buradayım. Bakanlarımız, ana muhalefet başkanımız, milletvekillerimiz, barolar birliğimiz ve başbakanlık ekibimiz de burada. Yaşamlarını yitiren şampiyon meleklerimizin ailelerinin temsilcileri burada” ifadelerini kullandı.

İsias Otel davasının önemine işaret eden Başbakan Üstel, İsias Otel davasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin ortak davası olduğunu vurguladı.

Yüce Türk adaletine güvendiklerini yineleyen Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Çünkü adalet mülkün temelidir. Buradaki mülk devlettir. Adalet yoksa devlet de olamaz. Dolayısı ile adil bir yargılanmanın ardından, sorumluluğu olan herkesin kanunların öngördüğü şekilde hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum.

Biliniz ki; suçlular hak ettikleri en ağır cezalar alınca burada verilen cezalar, gelecekte bu suçlara yeltenenlere karşı da önemli bir ders olacak.”

