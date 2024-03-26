"Gereken tedbirler alınacak"

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, YÖK heyetiyle toplantı yaptı. Çavuşoğlu, "Alınması gereken tedbirleri alacağız" derken, Büyükelçi Feyzioğlu ise "Biz bu sorunları da el birliği ile çözeceğiz. Herkes müsterih olsun” diye konuştu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile teknik çalışmalar yapmak üzere KKTC’ye gelen ​Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyetiyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu toplantı öncesi açıklamasında, son zamanlarda KKTC'de yükseköğretimle ilgili bazı tartışmaların olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, bu tartışmaların geçici olduğunu ve yaşananların, alınması gereken tedbirlerin hızlandırılması adına fayda sağlayabileceğini söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, bakanlık olarak bu konularda sürekli gelişim içinde olduklarını ve yükseköğretimin gelişmesi için çalıştıklarını dile getirerek, “YÖK heyetinin gelmesi ile birlikte yaşanılan sıkıntıları ve üniversitelerin genel durumunu değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu değerlendirmeden sonra da alınması gereken tedbirleri alacak, yasalarımızda eksiklik varsa bunları toplayarak, geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz” dedi.

GÖKTAŞ: “ACİL BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ VE NE YAPABİLECEĞİMİZİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

YÖK Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haldun Göktaş ise, yükseköğretimin büyük ölçüde birbiri ile entegre ve iç içe olduğunu belirtti.

Göktaş, KKTC'deki yükseköğrenim alanındaki yapılanmanın uzun bir emeğin ürünü olduğunu belirtirken, uluslararası standart hedefi doğrultusunda oluşturulan bu sistemin büyük bir vizyonun ürünü olduğunu vurguladı.

Göktaş, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için önemli bir çalışma yaptıklarını ve 9 kişilik geniş bir heyetle KKTC'ye geldiklerini ifade ederken, “Şu anda acil bir durumla karşı karşıyayız ve bu durumla ilgili ne yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Umarım her şey olumlu bir şekilde çözüme kavuşur" diye konuştu.

FEYZİOĞLU: “BİZ BU SORUNLARI DA EL BİRLİĞİ İLE ÇÖZECEĞİZ”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da konuşmasında, bir üniversitede başlatılan soruşturmanın KKTC üniversite sisteminin genelini kötülemek ve karalamak için kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Yükseköğretim Kurulunun Başbakan Ünal Üstel’in talebi üzerine KKTC’ye geldiğini ve Türkiye olarak her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Feyzioğlu, “Sorunları olduğundan daha fazla büyütüp, çıkılmaz gibi gösterip, devleti ve kurumlarını da küçük düşürmeye kimsenin kalkışmaması lazım. Biz bu sorunları da el birliği ile çözeceğiz. Herkes müsterih olsun” dedi.

