YÖDAK başkanlığına atanan Prof. Dr. Aykut Hocanın, "İlk iş, hata yapanların tespit edilmesi” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) başkanlığına atanan Prof. Dr. Aykut Hocanın, dün görevine başladı.

Göreve başlamasıyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Hocanın, “YÖDAK’a güvenin sarsıldığının, yaşanan erozyonun farkındayız. Yasalar çerçevesinde elimizden geleni yapmak, alınan kararları hızlı şekilde yürürlüğe koymak için çalışacağız. İlk iş, hata yapanların tespit edilmesi” dedi.

Diploma konusunda yaşanan gelişmelerin kamuoyunu rahatsız ettiğini, güven bunalımı yarattığını kaydeden Aykut Hocanın, polis soruşturmasının yanı sıra akademik soruşturmanın da sürdüğünü hatırlattı.

Adil ve hızlı davranarak kamuoyunu rahatsız eden gelişmelerle ilgili gereğini yapacaklarını vurgulayan Hocanın, bazı olayların, büyük emeklerle geliştirilen yükseköğretime zarar vermesini istemediklerini, hata yapanların tespitinin zaruri olduğunu söyledi.

Denetimle ilgili işlemler yapılırken yasal olarak gerekli yaptırımların da uygulanacağını belirten YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Prosedür ne ise o uygulanacak” dedi.

YÖDAK Kurul üyelerinin tecrübeli isimlerden oluştuğunu, kurulların vereceği kararlara göre hareket edeceklerini kaydeden Aykut Hocanın, yükseköğretimin denetimi için yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun, adil, adaletli ve demokratik şekilde çalışacaklarını vurguladı.

“Polis soruşturması dışındaki üniversitelerin denetimiyle” ilgili soru üzerine YÖDAK Başkanı Hocanın, “Bir plan ve öncelik sırasına göre üniversitelerimizi yasalar çerçevesinde ve her açıdan değerlendirmemiz gerek ancak önceliklere göre hareket edeceğiz” dedi.

YÖK HEYETİ KKTC’DE

Öte yandan Aykut Hocanın başkanlığındaki heyet, Türkiye’den, Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) gelen ekiplerle teknik toplantılarda bir araya gelecek. YÖK’ten ekipler, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüşecek.

YÖK’ün dünkü ziyaretinin önceden planlandığını ve teknik destek için yapıldığını belirten Aykut Hocanın, özellikle veri konusunda Türkiye'deki çalışmalardan yararlanılacağını kaydetti.

