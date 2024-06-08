Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, berberlerin Euro'ya geçmesi konusunda "Gerçek hayat bu. Şartlar bu. Tüm piyasa Euro’ya endeksli. Esnafın etiket değiştirmeye zamanı yetmiyor" dedi



Tulga, yetkilerin kendilerinden öneri beklediğini dile getirerek, gerekli çalışmaları derhal yapacaklarını ifade etti ve “Gerçek hayat bu. Şartlar bu” diyerek, tüm piyasanın Euro’ya endeksli olduğunu, bunu da herkesin bildiğini vurguladı.

Fiyatların sürekli değiştiğini anımsatan Hürrem Tulga, esnafın etiket değiştirmeye zamanının yetmediğine dikkat çekti. Tüketici ve halkın fiyatları denetleyemediğini belirten KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, “Fiyat algımız değişti. Ne pahalı ne ucuz artık anlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye, KKTC’den de Güney Kıbrıs’a geçişlerin artık çoğaldığını, bu nedenle Euro’dan kaçmanın mümkün olmadığını söyleyen Hürrem Tulga, “Bunu hükümet ve devlet nasıl görmezden geliyor anlamakta güçlük çekiyorum” şeklinde konuştu.

Ekonomi Bakanı

Kuaförlerin Euro’ya geçme kararı ve Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu ’nun, “Tüzüğe aykırı” açıklaması hakkında Kıbrıs Postası Tv'ye konuşan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, tüzük değişikliğinin 2 dakikalık iş olduğunu belirtti.Tulga, yetkilerin kendilerinden öneri beklediğini dile getirerek, gerekli çalışmaları derhal yapacaklarını ifade etti ve “Gerçek hayat bu. Şartlar bu” diyerek, tüm piyasanın Euro’ya endeksli olduğunu, bunu da herkesin bildiğini vurguladı.Fiyatların sürekli değiştiğini anımsatan Hürrem Tulga, esnafın etiket değiştirmeye zamanının yetmediğine dikkat çekti. Tüketici ve halkın fiyatları denetleyemediğini belirten KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, “Fiyat algımız değişti. Ne pahalı ne ucuz artık anlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye, KKTC’den de Güney Kıbrıs’a geçişlerin artık çoğaldığını, bu nedenle Euro’dan kaçmanın mümkün olmadığını söyleyen Hürrem Tulga, “Bunu hükümet ve devlet nasıl görmezden geliyor anlamakta güçlük çekiyorum” şeklinde konuştu.Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu ’nun erkek kuaförlerinin Euro’ya geçme kararının tüzüğe aykırı olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin konuşan KTEZO Genel Koordinatörü Tulga, “Tüzük değişikliği 2 dakikalık iş” ifadelerini kullandı.