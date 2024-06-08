banner913
banner932
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
17 0
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
16 0
 
GKK hızır gibi yetişti
GKK hızır gibi yetişti
18 0
Bir tarih daha göçtü
Bir tarih daha göçtü
24 0
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
19 0
Lefkoşa’da iş kazası: 1 kişi yaralandı
Lefkoşa’da iş kazası: 1 kişi yaralandı
36 0
Sahici Sohbetler’in bu haftaki konuğu Dilek Orhan
Sahici Sohbetler’in bu haftaki konuğu Dilek Orhan
47 0
banner1032
banner1038

"Gerçek hayat bu"

banner1020

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, berberlerin Euro'ya geçmesi konusunda "Gerçek hayat bu. Şartlar bu. Tüm piyasa Euro’ya endeksli. Esnafın etiket değiştirmeye zamanı yetmiyor" dedi

banner974
"Gerçek hayat bu"
banner971
Kuaförlerin Euro’ya geçme kararı ve Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, “Tüzüğe aykırı” açıklaması hakkında Kıbrıs Postası Tv'ye konuşan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, tüzük değişikliğinin 2 dakikalık iş olduğunu belirtti.
Tulga, yetkilerin kendilerinden öneri beklediğini dile getirerek, gerekli çalışmaları derhal yapacaklarını ifade etti ve “Gerçek hayat bu. Şartlar bu” diyerek, tüm piyasanın Euro’ya endeksli olduğunu, bunu da herkesin bildiğini vurguladı.
Fiyatların sürekli değiştiğini anımsatan Hürrem Tulga, esnafın etiket değiştirmeye zamanının yetmediğine dikkat çekti. Tüketici ve halkın fiyatları denetleyemediğini belirten KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, “Fiyat algımız değişti. Ne pahalı ne ucuz artık anlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.
Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye, KKTC’den de Güney Kıbrıs’a geçişlerin artık çoğaldığını, bu nedenle Euro’dan kaçmanın mümkün olmadığını söyleyen Hürrem Tulga, “Bunu hükümet ve devlet nasıl görmezden geliyor anlamakta güçlük çekiyorum” şeklinde konuştu.
Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun erkek kuaförlerinin Euro’ya geçme kararının tüzüğe aykırı olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin konuşan KTEZO Genel Koordinatörü Tulga, “Tüzük değişikliği 2 dakikalık iş” ifadelerini kullandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.