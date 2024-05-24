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Genel Tarım Sigortası’na beyan için ek süre

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Genel Tarım Sigortası’na beyan için ek süre
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Ekilen ürünü Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan yapamayan veya eksik beyanda bulunan üreticilere 2 günlük ek süre veriliyor.
27 Mayıs Pazartesi ve 28 Mayıs Salı günü beyan alacağını duyuran fon, ilk kez beyanda bulunacak üreticilerin 2024 yılına ait gübre faturalarını ve üretici belgelerini de ibraz etmesi gerektiğini hatırlattı.
Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresi’nden kiralanan araziler ve kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanların sözleşmelerle birlikte teslim edilmesi gerekiyor. İlk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği müddetçe beyan başvurusu kabul edilmeyecek.
 
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