Gençlik nerede, GNÇ orada!

Yeni ders yılı için ülkemize gelen öğrencileri önce Ercan Havaalanı ve Girne Limanı’nda sonrasında da okullarında karşılayarak teknolojinin yanı sıra avantajlı kampanyalarla özel fırsatlar sunan Kuzey Kıbrıs Turkcell, aynı zamanda öğrencilerin ihtiyaçlarına en uygun paketi seçmelerine de yardımcı oluyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu yıl da öğrencileri ülkemize girerken karşılayarak çeşitli noktalarda gerçekleştirdiği etkinliklerle gençlere özel tasarlayıp sunduğu GNÇ paketlerini tanıttı. Kuzey Kıbrıs Turkcell, gençlik markası GNÇ ile öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için dakikadan, bitmeyen internete, dijital televizyon platformundan ev internetlerine kadar gençlerin her anını zenginleştiren içeriklere sahip paketleriyle onların yanında oluyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, öğrenciler için gerçekleştirdiği marka iş birlikleri ile hediye ve avantaj dolu fırsatlarıyla da yaşamlarına değer katıyor. Gençler için sunduğu GNÇ paketleri ile iletişime ek olarak Turkcell Ev İnterneti’nde de indirimler sunuyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yükseköğrenim için ülkemizi tercih eden öğrencilerin havaalanı ve limanda karşılanmasından oryantasyon günlerine kadar onlara büyük bir ailenin parçası olmanın sıcaklığını yaşatıyor.



Öğrencilere dopdolu GNÇ dünyası…



100 binden fazla aboneyle adanın en kalabalık ve popüler gençlik topluluğu GNÇ; tarife ve ev interneti teklifleriyle, her gün yenilenen marka iş birlikleriyle gençlere avantajlarla dolu bir dünya sunuyor. GB’larla dolu paketlerle GNÇ’liler gerek Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, Spotify gibi popüler sosyal medya uygulamalarında gerek bu uygulamalar dışındaki sitelerde ve uygulamalarda kullanabilecekleri bitmeyen özellikli internet paketleriyle yepyeni bir dünyaya katılıyorlar. GNÇ ayrıca gençlerin aileleriyle iletişmlerinde de yanlarında yer alıyor. GNÇ’liler paketleri dahilindeki dakikalarla evlerini arayabiliyor, dakikalarından düşmeden kendi aralarında sınırsızca konuşabiliyorlar. Ev interneti ihtiyacı olan GNÇ’lilerse indirimli fiyatlar ile kurulum ücreti ödemeden online başvurularda modem hediyesi ile evlerinde de GNÇ’li olma ayrıcalığını yaşıyor. Ayrıca Turkcell Ev İnterneti’ne ek TV+ hediyesi ile de GNÇ’lilere yüksek kaliteli içeriklere ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.

Her gün yenilenen GNÇ’lilere özel avantajlar dünyasında ülkemizin en popüler mekanlarında indirimli yemekler yiyerek, kahvelerini daha uyguna içiyorlar. GNÇ’lilerin sağlıklarını da düşünen GNÇ dünyası, anlaşmalı kurumlarda doktor muayeneleri için sunduğu indirimlerle bu dünyaya katılanları mutlu ediyor.