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Metin Akmanlar, Karaoğlanoğlu’na defnedilecek

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Metin Akmanlar, Karaoğlanoğlu’na defnedilecek
Aslen Baf'ın Gündoğdu (Antroligu) köyü doğumlu  olup İngiltere’de ikamet eden Metin Akmanlar geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda hayata veda etti.
Geçtiğimiz hafta Salı günü hayatını kaybeden Akmanlar, yarın öğle namazına müteakip Karaoğlanoğlu mezarlığına defnedilecek.
 
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