Metin Akmanlar, Karaoğlanoğlu’na defnedilecek

Aslen Baf'ın Gündoğdu (Antroligu) köyü doğumlu olup İngiltere’de ikamet eden Metin Akmanlar geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda hayata veda etti.
Geçtiğimiz hafta Salı günü hayatını kaybeden Akmanlar, yarın öğle namazına müteakip Karaoğlanoğlu mezarlığına defnedilecek.
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