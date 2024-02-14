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"Gençlik İş Başında:Projesinin ilk gezisi Karpaz bölgesi köylerine yapıldı

Halk Sanatları Vakfı (HASDER) liderliğinde, Kliros Kültür ve Spor Derneği (PAOK) işbirliğiyle yürütülen İki toplumlu “Gençlik İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz” Projesinin ilk gezisi Karpaz bölgesi köylerine yapıldı.

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"Gençlik İş Başında:Projesinin ilk gezisi Karpaz bölgesi köylerine yapıldı
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HASDER Başkanı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında zeytin değirmeni ve harnıp fabrikası ziyaret edildi.
Ardından Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gençler, Nitovikla Otel'de geleneksel fırın yiyeceklerini yapımını deneyimledi ve geleneksel odun fırınında yemek pişirme şansı buldu.
Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen  proje kapsamında yapılan ziyaretlerde katılımcılar sadece teknikleri öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda tüm süreçte yer alma fırsatı da buldu.
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