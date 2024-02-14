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“Oyuncağın Bir Asrı” sergisi ARKHE’de açıldı

Nazar Erişkin & Halil Duranay koleksiyonundan seçilmiş 150’den fazla otantik oyuncaktan oluşan “Oyuncağın Bir Asrı” sergisi, ARKHE’de (Arabahmet Kültür Evi) açıldı.

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“Oyuncağın Bir Asrı” sergisi ARKHE’de açıldı
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1850 -1950 yılları arasında modern oyuncağın gelişimini anlatan sergi, Viktorya Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu, Weimar Cumhuriyeti, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika ve Japonya gibi farklı dönem ve coğrafyalarda üretilmiş orijinal oyuncakları ve öykülerini bir araya getiriyor.
Roland Barthes’in, “oyuncaklar her şeyden önce ergin bir küçük evrendir; hepsi de insan nesnelerinin küçültülmüş kopyalarıdır” sözünün peşinden giden sergi, 9 Mart’a kadar hafta içi 09.00-15.00 ve Cumartesileri 10.00-14.00 saatleri arasında Arabahmet Kültür Evi’nde ziyaretçilerini bekliyor.
“Oyuncağın Bir Asrı”, ARKHE çalışmaları kapsamında açılan ikinci sergi.

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