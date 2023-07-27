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Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan

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Başbakan Ünal Üstel, Gençlere Konut Sahibi Olma İmkanı Sunuyor: İlk Evim Projesi ile Kredilere Esneklik Sağlanacak!

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Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan

Başbakan Ünal Üstel, Gençlere Konut Sahibi Olma İmkanı Sunuyor: İlk Evim Projesi ile Kredilere Esneklik Sağlanacak!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, katıldığı bir programa yaptığı açıklamalarda gençlerin konut sahibi olma fırsatını vurguladı. Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 20 yıl önce ev sahibi olmayan gençleri konut sahibi yaptığını belirten Başbakan Üstel, 20 yıl sonra da bu konuya odaklanacaklarını ifade etti. Kırsal kesim alt yapılarının istikrarsız hükümetler tarafından ihmal edildiğine dikkat çekerek, İlk Evim Projesi kapsamında kredi başlatacaklarını dile getirdi.

Üstel, kırsal kesimin yüzde 40'ında alt yapıların hazır olduğunu ve geri kalanında çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Ağustos ayına girmeden önce, sosyal konutlar için finans sağlayarak düşük faizle gençleri ev sahibi yapacaklarını belirtti. Bu krediden faydalanacak kişilerin kriterlerini de detaylı bir şekilde sıraladı.

Başbakan Üstel, gençlerin konut sahibi olma hedefi doğrultusunda, isteyen gençlere 1 milyon 800 bin TL'ye hatta 2 milyon TL'ye kadar esneklik sağlanabileceğini söyledi. Merkez Bankası'nın konuyla ilgili çalışmalar yaptığını ve 10 yıllık süreyi uzatmak için de çaba göstereceklerini ifade etti.

Toplamda 15 bankadan başvuru yapılabilecek olan İlk Evim Kredisi'nin, gençlerin geleceği için yapıldığını vurgulayan Ünal Üstel, bu süreçte gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarının altını çizdi. Geçim derdi olmaması adına üzerlerine düşen görevi yapacaklarını da belirterek, gençlerin daha kolay konut sahibi olabilmesi için çaba harcadıklarını dile getirdi.

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