Akaryakıt Fiyatlarına 1.5 Ayda 7. Zam Yolda

Akaryakıt fiyatlarına yapılan yeni zamlarla birlikte, 1.5 ay içinde 7. kez fiyat artışı gerçekleşti. Yarın yürürlüğe girecek olan düzenleme ile 95 oktan benzinin litre fiyatı 1.53 TL, 98 oktan benzinin litre fiyatı ise 1.54 TL arttı. Euro Diesel fiyatı 2.59 TL, gazyağı fiyatı ise 2.08 TL yükseldi.

Yeni fiyatlarla birlikte 95 oktan benzinin litre fiyatı 27.26 TL'den 28.79 TL'ye, 98 oktan benzinin litre fiyatı ise 27.81 TL'den 29.35 TL'ye çıktı. Ayrıca Euro Diesel'in litre fiyatı 24.85 TL'den 27.44 TL'ye, gazyağının litre fiyatı ise 24.77 TL'den 26.85 TL'ye yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu sürekli artış, tüketiciyi olumsuz etkilemeye devam ediyor.



