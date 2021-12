“Gelen zam değil TL’nin değer kaybıdır”

Sami Altıntaş adlı vatandaş, TL’nin döviz karşısındaki kaybını yorumladı, yaşanılan sıkıntıları örneklerle anlattı.

Olası bir CTP-UBP koalisyonu olsun seçim barajı yükseltilsin... Halk yorulmasın, yani şimdi düşünün ki halkın çoğu sağa söver basta o var diye, sol bu kadar zamandır yoktu , seçim zamanı geldi piyasaya çıktı.Sol gelse de sağ gelse de bir şeyin değişmeyeceğini bilen halk boykot kararı almaya başladı ... Ama bu da çözüm değil ki, gene sağ başta kalır ...Birleştirecen sağı solu ki hep aynı partiye sövme olmasın... İkisine birden sövülsünAslında ben pek bir farklarını görmüyorum dış politika dışında ( gel gör ki 2’side farkında kuklacılığın , dış politika en güzel vatandaş kandırma yoludur, ha göz perdeleri endi çoğunun o ayrı)Rakamları bir arkadaştan aldım, anlatmaya çalışıyor, hayvancının derdini... Anlayabilen kat sayısı sınırlı olabilir diye çocuğa anladır gibi anlatayım anlamayan seçim adaylarına...Gider yüksek bayım, TL’nin değeri kalmadı. Yani aslında benzin pahalı değil, süt, tavuk, et, ekmek pahalı değil. TL’nin değeri düştü. Üretim yok, tüketim çok, dışa bağımlı bir ekonomi, politika....Mama fiyatı artmadı be kardeşim, TL değer kaybetti. Gene 20 dolardı yine 20 dolar. İlaçlar artmadı be kardeşim gene 4 dolardı gene 4 dolar.Benzini Rumlar alıyor, restoranda Rumlar yiyebiliyor, alışverişi Rumlar yapabiliyor, e adaya Rumları sokmayalım ki ekonomi canlansın.Neysa dinozorlar anlamaz zaten belki yeni nesil adaylar anlarda seçim vaadlerini ona göre hazırlarlar.Türkiye RTE ile inanılmaz bir ivme yakaladı, RTE’nin Türkiye’ye kattıklarina kimse bişey diyemez,Yol yaptı, sağlık sistemini oturttu, IMF’ye borcu kapattı, tüp gaz, ekmek, bakkal kuyruklarının önüne geçti... Daha nice güzel şeyler yaptı, yaparken de yedi , yemesine halk ses çıkartmadı çünkü adamın alternatifi yoktu, sol parti ortada yoktu ne sorunlarda, ne refahda, adam eline aldı gücü, parselleye parselleye fabrika kalmadı satılmadık, kapıları açtı istediğini soktu iş gücü kalmadı vatandaşına, dünyaya meydan okudu, dövizin T’yi ezmesine aldırmadı... Dışa bağımlı bir ekonomi oldu üretim yapıldı ama hammaddesi bile dışardan dövizle geldi... Halk uyanıyor Türkiye'de ama londonerlerin bir lafı vardır too late be canım.Zam yok diyemem, fırsatçılık yok diyemem, ama büyük ölçüde olanların açıklaması şudur, gelen zam değil TL’nin değer kaybıdır ...Yumurta zamlandı, et zamlı, süt zamlı diyor halk... Tuvalet kağıdı 1 TL arttı hop isyan, markete giriyoruz 40 TL ile çıkarken 400 TL’den aşağıya çıkamıyoruz küçük bir poşette.Radikal karar alabilen adaylar kazanacak... Cepte 100 TL’si olan da battı, 10 bin TL’si olan da battı. Özeli de battı, memuru da battı...Yani öyle laf ola Euro'ya geçeceyik, öyle laf ola Rum’a benzin vermeyerek vatandaşımızı koruyacayık diye diye yeni nesil haklı boykotçular türetmeyle sağcılıkla solculukla olmaz bu iş....Vatanın için ne yapıyorsun seçim adayı ? Projen ne ? Bitti o devir kızını oğlunu ise alayım, torpilcikden sana arsa peşkeş çekeyim ! Ha yoksa bitmedimi ... E halk da kanıp oy veriyorsa müstahak o zaman...Halk da bencilse aman boşver yau demek gerekir bazen herkes hak ettiği gibi yönetiliyor..Nasıl RTE çalar ama iş yapar da denirdi şimdi RTE ye sövüyorlar... KKTC’lide sövmeye, evde oturup boykot etmeye, etliye sütlüye karışmamaya ama ağlamaya hep alışıktır... Ama helal olsun bu Türkiyelilere en azından bencil yanlış bir karar alındığında isyanı sadece Facebook’ta yapmıyorlar...Bazı zaferler için, bazı şeyler göze alınmalı, adaylar laf sıkmakla kalmamalı. Havada kalan vaadleri de halk boş vermeyip tepkisini canlıda göstermeli... Göstermezse e hus olunda yatın o zaman, ben gibi klavye silahşörlerinden farklı değilsiniz...