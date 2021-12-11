“Uyanın artık, aksi takdirde çok geç olacak”

KTAMS, Kamu-İş ve Kamu-Sen, giderek yoksullaşan halkın sorunlarına dikkat çekmek için Girne Boğaz’dan Meclis önüne yürüdü. Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu halka seslendi: “Uyanın artık, aksi takdirde çok yakında çok geç olacak”

Kamuda örgütlü 3 sendika, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybından dolayı, “giderek yoksullaşan halkın sorunlarına dikkat çekmek için” dün Girne Boğaz’dan Meclis önüne yürüdü.Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) yönetim kurulları düzeyinde yapılan yürüyüş, “Yoksullaşmaya Hayır” sloganıyla gerçekleştirildi.Sloganların atılıp, şarkıların da söylendiği yürüyüşe, zaman zaman araçlar da korna çalarak destek verdi. Eylemciler yürüyüşte, “Yoksullaşmaya Hayır” pankartı taşıdı, aynı sloganın yazılı olduğu tişörtler giydi.Meclis önüne gelen eylemciler, “Zamlara Hayır Demeye Geldik”, “Emekçiler Burada Hükümet Nerede” sloganları atarak, pankart ve siyah kurdeleleri meclis kapısına bağladı.Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu Meclis önünde yaptığı açıklamada, “Bu yollarda daha çok yürüyeceğiz. Bu bize iyi bir antrenman oldu” dedi.“Sendikalar nerede, sessiz” söylemine yanıt veren Serdaroğlu, “Biz aslında hep yollardayız, yollarda olmaya devam edeceğiz” diyerek, sessiz olanın halk olduğunu söyledi.Halka seslenerek, bazı şeylerin artık idrak edilmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, “Uyanın artık, aksi takdirde çok yakında çok geç olacak” ifadelerini kullandı.“Arabalara benzin bile bulamayacağız, bulsak bile para bulamayacağız benzin alalım” diye konuşan Serdaroğlu, hep birlikte yürünmesi gerektiğini belirtti.Dövizin yükselmesiyle kredi borçlarının ödenemeyecek duruma geldiğini, borçların katlandığını, maaşların taksitlere gittiğini dile getiren Serdaroğlu, ailelerin yıkılma noktasına geldiğini kaydetti.Hükümetin ise tedbir almak yerine emekçilere vergi yükümlülüğünü artırmak için Vergi Yasası yaptığını savunan Serdaroğlu, “Emekçiye daha ne kadar vuracaksın bu neşteri?” sorusunu sordu.Verginin zenginden alınması gerektiğini ifade eden Ahmet Serdaroğlu, hükümeti “kolaycılıkla” suçladı.Konuşmaların ardından 3 sendika başkanı siyah kurdeleleri Meclis kapısına bağladı. Eylem alkışlarla sona erdi.