"Geçici işçi veya geçici memurlar işsiz kalabilir"

KTAMS, birçok dairede kitabet memuru eksikliği olduğuna dikkat çekerek grev uyarısı yaptı. KTAMS Başkanı Bengihan, daha önce yapılan istihdamları mahkemeye taşıdıklarını ve mahkemenin devam ettiğine işaret ederek “Geçici işçi veya geçici memur olarak atananlar işsiz kalabileceklerini unutmasınlar” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “kamuda kitabet kadrosu artırılarak kitabet sınavında başarılı olan yüzlerce insanın istihdam edilmesi ve bu görevlere geçici işçi adı altında kişilerin partizanca alınmasına son verilmesi” çağrısında bulundu.

KTAMS, kitabet kadrolarının artırılmasına yönelik, 20 Ocak’a kadar çağrılarına cevap verilmemesi ve hükümet tarafından somut bir adım atılmaması halinde, bazı dairelerde greve gideceğini de duyurdu.

KTAMS, ”birçok bakanlık ve dairede kitabet memuruna ihtiyaç olduğu halde hükümetin münhal sayısını artırmadığı ve partizanca istihdam yapmaya devam ettiği” gerekçesiyle Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, hükümeti protesto etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, basın açıklaması öncesi yaptığı konuşmada, kamuda ciddi personel eksikliği olduğunu söyleyerek, bu personel eksikliğinin giderilmesi için 11 Kasım’da yine Başbakanlık önüne geldiklerini ve açılan münhal sınavında başarılı olan 100’e yakın kişinin istihdam edilmesi çağrısında bulunduklarını anımsattı.

Daha önce yapılan istihdamları mahkemeye taşıdıklarını ve mahkemenin devam ettiğine işaret eden Bengihan, “Geçici işçi veya geçici memur olarak atananlar mahkemenin neticelendirilmesi durumunda işsiz kalabileceklerini unutmasınlar. Çünkü bu konuda demokratik, adaletli bir şekilde istihdam edilmediler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün akşamüzeri yazılı bir açıklama yapan Güven Bengihan, yürütmüş oldukları mücadelenin sonuç verdiğini açıkladı.

Bengihan, “Sendikamızın, Başbakanlık ve Personel Dairesi ile yapmış olduğu istişareler neticesinde IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosunun artırılması konusunda uzlaşıya varılmış ve personel eksikliğinin karşılanabilmesi için Personel Dairesi tarafından 93 adet daha ek yetki talep edilmiştir. Başbakanlığın liyakate dayalı istihdam talebimize olumlu yanıt vermesi sendikamız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır” dedi.

